UCAD : Le COUD ferme les restaurants après une JST décrétée par les étudiants

6 février 2026 Actualité

Le Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD) a annoncé la fermeture immédiate de tous ses restaurants universitaires suite à des actes de sabotage, appelés « Journées Sans Tickets » (JST), perpétrés par un groupe d’étudiants.

Selon le communiqué, ces actes compromettent les efforts humains, matériels et financiers investis pour améliorer la qualité des services de restauration des étudiants. Le COUD dénonce, ainsi, ces agissements jugés « inqualifiables et insoutenables » qui dégradent les infrastructures et impactent gravement les ressources financières.

Le COUD précise qu’aucune JST ne sera tolérée et appelle les étudiants à faire preuve de responsabilité. La fermeture des restaurants est effective jusqu’à nouvel ordre.

Cette décision fait suite aux instructions du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

Publié par EL HADJI MODY DIOP


elmodiop2014@gmail.com

