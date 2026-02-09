UCAD : Le FRAPP dénonce la présence des FDS dans l’enceinte de l’université et la fermeture des restaurants

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Dans un communiqué rendu public, le Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine (FRAPP) a fustigé la présence récurrente de forces de l’ordre dans les universités sénégalaises, notamment à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Le FRAPP estime que l’université doit être un espace de liberté académique, de débat intellectuel et de formation citoyenne, et que la militarisation des campus constitue une dérive inacceptable. L’organisation rappelle que les étudiants ne sont pas des ennemis de la République et exige le retrait immédiat des forces de l’ordre des campus universitaires.

Par ailleurs, le FRAPP dénonce la fermeture des restaurants universitaires de l’université Cheikh Anta Diop depuis 72 heures qui, selon l’organisation, « affame des centaines d’étudiants logés sur le campus ».

Enfin, Guy Marius Sagna et compagnie exigent la réouverture immédiate des restaurants universitaires et le dialogue avec les autorités pour résoudre les problèmes des étudiants.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com