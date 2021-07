UCAD: Une épidémie de conjonctivite secoue la cité

Une épidémie de conjonctivite sévit actuellement à l’UCAD selon le journal Kritik. “Il est porté à la connaissance des étudiants que beaucoup de camarades souffrent actuellement d’une maladie très contagieuse qui touche les yeux au sein du campus social et pédagogique”, alerte la commission dans une note publiée hier.

Même si le nombre d’étudiants qui l’a attrapée n’est pas encore trop alarmant, la commission santé de l’Université appelle au respect des mesures d’hygiène pour rompre la chaîne de contamination.

La conjonctivite correspond à une inflammation ou une irritation de la conjonctive de l’œil, c’est-à-dire la membrane qui recouvre le blanc de l’œil et le dessous des paupières. Elle peut être d’origine virale, bactérienne, allergique ou irritative (contact avec un produit toxique ou choc traumatique).

Dans le cas d’une conjonctivite infectieuse (causée par une bactérie ou un virus), les yeux sont rouges et larmoyants et donnent la sensation d’avoir “du sable dans l’œil”, avec des sensations de brûlures et des démangeaisons. Un écoulement purulent est parfois constaté et les paupières sont parfois “collées”, notamment le matin au réveil.