UJTL Sédhiou: Retour Karim Wade au coeur des discussions

La Convention Régionale de l’Union des Jeunesses Travaillistes et Libérales de Sédhiou (Ujtl), évaluant les résultats définitifs des Législatives, a tiré des enseignements pour, entres autres, consolider les acquis, exiger le retour immédiat de leur candidat, Karim Wade.

La Convention se réjouit de ces résultats accordant la victoire à l’inter-coalition dans la région, sur le plan national et dans la diaspora. Les jeunes du PDS de Sédhiou invitent ainsi à sonner la mobilisation et à s’organiser dans le but de consolider les acquis et de redynamiser le Parti dans la région.

Les libéraux appellent tous les comités de Liaison Communaux de l’UJTL à s’investir davantage dans la massification et l’animation du Parti. Les jeunes ont profité de l’occasion pour lancer un appel à tous les frustrés du Parti à l’union des cœurs et des esprits pour réussir la reconquête du pouvoir. La Convention régionale des jeunes du PDS de Sédhiou dénoncent avec la dernière énergie l’exil forcé de Karim Meïssa Wade qui découronne le Sénégal partout dans le monde. Ils exigent ainsi, son retour immédiat et sa réhabilitation conformément aux instructions du groupe de travail des nations unis afin qu’il puisse répondre ingénieusement aux aspirations profondes des sénégalais.

Par ailleurs, l’Ujtl a félicite les leaders de l’inter-coalition Yewwi-Wallu, les militants pour leur génie politique, leur stratégie gagnante, leur patriotisme et leur dynamisme dans la mouvance, les jeunes ont loué cet acte de haute facture du Président Abdoulaye Wade qui a quitté la France pour venir accomplir son devoir citoyen et qui a largement contribué à l’éclatante victoire de l’opposition.

Elle félicite également tous les responsables locaux, les militants et sympathisants, ainsi que les populations de la région qui ont montré leur maturité et exprimé leur volonté manifeste de réaliser le changement.