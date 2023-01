Ukraine : un projet de la FAO et de l’UE veut répondre aux perturbations du secteur agricole

Alors que la sécurité alimentaire se détériore rapidement à la suite de l’invasion russe en Ukraine, un projet de plus de 15 millions de dollars, financé par l’Union européenne (UE) et mis en place par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), vise à répondre aux perturbations du secteur agricole causées par la guerre, a annoncé mercredi la FAO.

Selon la FAO, la sécurité alimentaire s’est rapidement détériorée suite au début de l’invasion russe de l’Ukraine le 24 février 2022, qui a causé d’importantes destructions de cultures, d’infrastructures agricoles et autres infrastructures civiles, et perturbé les chaînes d’approvisionnement et de valeur. Une récente évaluation nationale de la FAO sur l’impact de la guerre sur l’agriculture et les ménages ruraux révèle qu’une personne sur quatre parmi les 5.200 personnes interrogées a réduit ou arrêté sa production agricole en raison du conflit.

Renforcer et consolider les chaînes de valeur

Grâce à ce projet financé par l’UE, qui a initialement débuté en février 2021 par une phase de préparation mais qui a ensuite été mis en attente en raison de la guerre pour être réorienté afin de répondre aux besoins actuels, en mars-mai 2022, une aide agricole d’urgence a été fournie à plus de 6.000 ménages ruraux. Cette aide a couvert les besoins urgents de la population en intrants agricoles, en argent liquide, en semences de légumes et en plants de pommes de terre afin de poursuivre la production alimentaire pour la consommation des ménages.

Avec ce nouveau plan, les ménages ruraux, les petits exploitants et les petites entreprises agricoles bénéficieront d’un projet de 15,5 millions de dollars financé par l’UE et mis en œuvre par la FAO afin de soutenir le fonctionnement, le renforcement et la consolidation des chaînes de valeur dans l’agriculture, la pêche et la sylviculture.

Le projet se concentrera sur le soutien aux producteurs des oblasts de Lvivska, Ivano-Frankivska, Zakarpatska et de certaines parties de l’oblast de Chernivetska avec des subventions de contrepartie pour des investissements dans les exploitations et dans les chaînes de valeur, couplés à un soutien en matière de vulgarisation et de conseil.

Difficultés à accéder aux financements

« Cette aide est nécessaire pour répondre aux besoins alimentaires des populations locales et déplacées dans l’ouest du pays et pour remédier à l’insécurité alimentaire dans le reste du pays, dans l’immédiat et à court terme », a déclaré Christian Ben Hell, responsable du secteur agricole à la délégation de l’UE en Ukraine, relevant que de telles mesures seront « essentielles pour éviter une crise alimentaire jusqu’en 2023 ».

Sur le terrain et avec la persistance de la guerre, les acteurs du marché, notamment un grand nombre de ménages et d’exploitations familiales, de producteurs individuels, de petites entreprises, de négociants et de transformateurs, éprouvent des difficultés à accéder aux intrants, aux financements et aux investissements.

Les principales difficultés attendues au cours des prochains mois, tant pour les activités de production végétale que pour celles d’élevage, sont les faibles bénéfices tirés de la vente des produits, l’accès limité aux engrais ou aux pesticides, ainsi qu’au carburant ou à l’électricité pour alimenter les équipements.