Un élément nouveau dans l’affaire Amadou Sall

Le patron de Lansar Auto, Mahmadane Sarr, a été extrait de sa cellule de Rebeuss pour être entendu par la Division des investigations criminelles (Dic) dans le cadre de l’affaire dite «Amadou Macky Sall». Révélé par la Centif, ce scandale porte sur des transactions suspectes de 5,597 milliards de francs CFA. Initialement, l’enquête se concentrait sur des factures de location de voitures de luxe, évaluées à plus de 13,6 milliards, qui ont conduit à son placement en détention.

L’affaire a pris une nouvelle dimension avec la découverte de Certificats nominatifs d’obligation (CNO) d’une valeur de 16,57 milliards, émis au nom de Lansar Auto. Le fait le plus accablant est que ces titres ont été payés le 29 mars 2024, soit seulement cinq jours après l’élection de Bassirou Diomaye Faye, avance le quotidien du Groupe futurs médias.

La même source rappelle que le Parquet financier a ouvert une information judiciaire pour des chefs d’accusation incluant le détournement de deniers publics et le blanchiment de capitaux. Cette affaire, qui implique directement Amadou Macky Sall, fils de l’ancien Président, pourrait révéler d’autres ramifications. Le rapport supplétif de la Centif cite également le chanteur Wally Seck, dont l’audition est attendue, complète L’Observateur.