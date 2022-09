Un joyeux anniversaire au DG de la RTS en plein JT, Racine Talla lynché sur Twitter

Il ne faut plus dire RTS, mais télévision de Racine Talla. En plus de nous avoir ramenés plus de quarante ans en arrière avec une télévision toute vouée au président de la République, à son armée mexicaine et ses mercenaires, Racine Talla est en train de nous ridiculiser aux yeux des autres Nations.

Sérieux la @RTS1_Senegal a osé faire ceci au JT de 20h… Jadis, ce JT était une institution. pic.twitter.com/os285LTOKo

— Papa Ismaila DIENG (@aliamsi) September 29, 2022

Faut-il lui rappeler, lui et ses agents flagorneurs, que le Journal Télévisé est une institution et quelque chose de très sérieux pour qu’on n’y balance pas n’importe quoi. Si le Monsieur souffre du culte de la personnalité, il peut aller mettre en place une télévision privée. Il commence à en faire trop avec une télévision publique qui n’est pas sa propriété ni celle de celui qu’il encense chaque jour oubliant que le peuple est saturé de son insipide et surannée activité de propagandiste.

En 2022, voir un journaliste souhaiter dans le JT un bon anniversaire à son boss nous parait outrageant et ridicule. Il faut que le ministère en charge de la Communication rappelle à l’ordre cet énergumène qui a complètement perdu la tête sous les ors du pouvoir. Nous tenons à lui dire avec politesse qu’on s’en f…de son anniversaire.

#RacineTalla #Rts