Une délégation de haut niveau de la Banque mondiale reçue par Ousmane Sonko à la Primature

6 février 2026 Actualité

Le Premier ministre Ousmane Sonko a reçu, ce vendredi 06 février 2026, une délégation de haut niveau du Groupe de la Banque Mondiale en visite officielle au Sénégal.

Les échanges ont porté sur le partenariat stratégique entre le Sénégal et le Groupe de la Banque mondiale, avec un accent particulier sur l’alignement des interventions du Groupe aux priorités nationales.

Les perspectives de mobilisation de ressources additionnelles ainsi que l’optimisation du portefeuille ont aussi été abordées.


La délégation a été conduite par M. Ousmane DIAGANA Vice-Président pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre du Groupe de la Banque mondiale et M. Ed MOUNTFIELD, Vice-Président Directeur Financier de l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA).

