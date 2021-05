Une femme retrouvée morte, les mains ligotées, les yeux bandés

Khady Badiane, portée disparue depuis la nuit du dimanche 16 mai, a été retrouvée tard dans la soirée du lundi aux environs de 22h 30, ligotée et tuée.

Agée de 27 ans et habitant le quartier Santhiaba centre de la commune de Louga, elle a été retrouvée jetée morte dans la fosse septique d’une maison inoccupée en construction non loin d’une station d’essence, sur la Route nationale numéro 2.

La police de Louga qui s’est saisie de l’affaire a ouvert une enquête pour élucider les causes de ce drame qui défraie la chronique dans la capitale du Ndiambour.