Une fille de 14 ans arrêtée pour lesbianisme dans un internat

Une affaire de lesbianisme secoue un internat pour filles. M. A. Y., âgée de 14 ans, qui aidait sa maman chargée de travaux ménagers, est suspectée d’abus sexuels sur une fillette de 6 ans.

La mise en cause a été arrêtée et déférée au parquet, mercredi dernier, pour viol, pédophilie lesbianisme et incitation à la débauche. Selon notre source , l’affaire a été découverte à partir d’une communication téléphonique entre la victime K. N. G. et sa maman K. S. qui vit en Italie. La maman a été surprise quand sa fille la supplie de la sortir de l’internat. Elle prend ses vacances en août et décide de revenir au Sénégal.

Sa fille va lui raconter son supplice. Elle a confié que la fille de la ménagère l’entraînait dans une pièce pour la déshabiller puis l’ordonnait de lui lécher ses parties intimes, avant d’enduire les siennes d’une huile pour la doigter.

D’ailleurs, informe le quotidien national dans sa livraison de ce vendredi, le rapport gynécologique a établi une déchirure de l’hymen.