Une vague d’arrestations après un audit de la Lonase

Libération révélait que le parquet financier avait transmis au président du Collège des juges d’instruction un réquisitoire supplétif dans l’affaire Lat Diop. Une vague d’arrestations a été enregistrée hier.

Libération annonçait en exclusivité que le parquet financier avait transmis au président du Collège des juges d’instruction un réquisitoire supplétif dans l’affaire Lat Diop. Selon nos informations, il a demandé au président du Collège des juges d’instruction d’inculper encore l’ancien directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (Lonase) pour association de malfaiteurs et détournement de deniers publics portant sur la somme de 1 433 490 255 Fcfa.

Ce montant correspond à des fonds qui seraient décaissés sans justificatifs alors que Lat Diop était directeur général de la Lonase, selon le rapport d’expertise.

En exécution de ce réquisitoire supplétif, qui vise plusieurs dépenses mises en cause dans le rapport, le président du Collège des juges d’instruction a actionné la Division des investigations criminelles (DIC). Elle a ainsi procédé hier à l’arrestation de Ibrahima Ndao, ancien directeur de cabinet du ministère des Sports. Selon le rapport, ce dernier a reçu de la Lonase 355 millions de Fcfa sans pièces justificatives. Les enquêteurs ont aussi interpellé El Hadji Djiby Ndiaye qui a reçu une somme de 100 millions de Fcfa enregistrée comme approvisionnement de caisse sans documentation, mais aussi Abdoulaye Kairé, DG de Junior Trading. Ils seront tous présentés au juge ce jeudi.