Université Cheikh Hamidou Kane : Des élèves de l’ENSA, de l’EPT et de l’ESP remportent le premier prix des JRI

Des élèves ingénieurs de l’École nationale supérieure d’Agriculture (ENSA) ont remporté le premier prix des Journées de la Recherche et de l’Innovation de l’Université numérique Cheikh Hamidou KANE (UN-CHK) avec leur projet Jàppal Agri.

Ce projet innovant, qui mise sur la mécanisation partagée, vise à répondre aux défis agricoles africains en produisant plus, mieux et ensemble.

Le projet Jàppal Agri a été développé en collaboration avec des talents de l’École polytechnique de Thiès (EPT) et de l’École supérieure polytechnique (ESP).

Il s’impose comme l’une des initiatives agricoles les plus prometteuses du moment, en proposant une solution concrète pour une agriculture moderne, inclusive et tournée vers l’impact.