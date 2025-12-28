Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
17669323189822

Université Cheikh Hamidou Kane : Des élèves de l’ENSA, de l’EPT et de l’ESP remportent le premier prix des JRI

28 décembre 2025 Actualité

Des élèves ingénieurs de l’École nationale supérieure d’Agriculture (ENSA) ont remporté le premier prix des Journées de la Recherche et de l’Innovation de l’Université numérique Cheikh Hamidou KANE (UN-CHK) avec leur projet Jàppal Agri.

Ce projet innovant, qui mise sur la mécanisation partagée, vise à répondre aux défis agricoles africains en produisant plus, mieux et ensemble.

Le projet Jàppal Agri a été développé en collaboration avec des talents de l’École polytechnique de Thiès (EPT) et de l’École supérieure polytechnique (ESP).

Il s’impose comme l’une des initiatives agricoles les plus prometteuses du moment, en proposant une solution concrète pour une agriculture moderne, inclusive et tournée vers l’impact.


 

Tags

Vérifier aussi

IMG 20251228 WA00102

Accusé de licenciements abusifs et de gestion opaque : Ibrahima Diop, DG du FHS répond à ses détracteurs et apporte des précisions

Ibrahima Diop, administrateur du Fonds pour l’Habitat Social (FHS), a publié un communiqué pour répondre …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved