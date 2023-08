Université d’Eté Féministe: Les activistes de l’Afrique de l’Ouest et du Centre en conclave à Dakar

Dakar abrite la première édition de l’université d’été féministe d’Afrique de l’Ouest et du Centre. Cette rencontre qui regroupe des universitaires, chercheures, femmes de culture et de lettres entre autres, servira de tribune pour discuter des enjeux des études et de la recherche féministe en Afrique, la question des droits et la santé sexuelle et reproductive des femmes.

Les féministes africains font face au défi de convergence de leurs actions. Malgré une mobilisation active et dynamique du mouvement, il reste un défi de convergence des actions féministes pour obtenir des résultats plus impactants dans les plaidoyers sur les diverses thématiques telles que les droits sexuels et reproductifs, la justice économique, les codes pénaux et civils liés à l’enfance et à la famille. De plus, aujourd’hui, au Sénégal comme dans d’autres pays de la sous-région, les militants féministes font face à un contexte de rétrécissement de l’espace civique marqué par la montée du conservatisme religieux.

Selon la directrice exécutive de J-GEN-Sénégal, Maimouna Astou Yade, une approche féministe est essentielle pour répondre aux besoins des femmes et des filles dans les projets de développement. « L’approche-genre intégrée dans les programmes est un grand pas en avant. Mais, nous devons aller plus loin en insistant sur l’aspect culturel des femmes et les groupes vulnérables et recherche pour trouver des résultats qui pourraient être mieux implantés », dit-elle.

Et de poursuivre : « Cette rencontre regroupe des femmes universitaires pour partager des expériences et apprentissage commun autour de cette thématique cruciale. Il s’agit pour nous de donner l’opportunité aux militantes et femmes universitaires de discuter sur les interactions entre l’engagement militantisme et activistes et les différentes méthodologies de la recherche classique dans le domaine. Il s’agit de voir comment valoriser la prise en compte des besoins de toutes les catégories de la population particulièrement des groupes vulnérables».

A l’en croire, il s’agit également de discuter sérieusement des mouvements féministes. «Les féministes mènent des actions fortes dans le domaine de la recherche, littérature, art et culture du développement durable entre autres. Cependant, nous constatons malheureusement que nos actions isolées ont moins d’impact comme la puissance d’un réseau en demande. Il est donc important de construire un tissu solidaire entre les féministes en Afrique de l’Ouest et du centre. Nous avons réussi à rapprocher ces féministes dans cette rencontre », indique-t-elle. Elle reste convaincue que le féminisme dans l’Afrique requiert du courage, engagement et passion, le respect inaliénable des droits des femmes. « Être féministe est avant tout une passion, un devoir. Ensemble, on peut relever ce défi. Cette université féministe est une étape cruciale pour renforcer le développement en Afrique francophone, par le partage de nos expériences histoires, nous pouvons créer un monde égalitaire », rassure-t-elle.

Pour la directrice de l’équité et du genre, Astou Diouf, cette initiative vient soutenir les divers efforts du gouvernement visant l’éducation et la formation des filles. «Les violences sexuelles et sexistes, le discours haineux surtout celui en ligne constituent les formes les plus pernicieuses sensibles au genre. De même que les plateformes en ligne qui permettent à chacun de dire ce qu’il pense. Il faut amplifier ce contenu à échelle nationale et internationale à constituer un bouleversement, il faut donc explorer ces questions avec la pleine harmonisation des droits des femmes qui est un défi majeur », dit-elle. De son avis, au-delà des barrières socioculturelles qui constituent un blocage sur les droits des femmes et les textes législatifs qui maintiennent encore les femmes, sur l’égalité de genre se situe la question de la puissance paternelle allouée au code de la famille.

NGOYA NDIAYE