Université Internationale de Casablanca : Une professeure renvoyée pour propos racistes envers les Sénégalais

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’Université Internationale de Casablanca a été secouée par une affaire de propos inappropriés tenus par une de ses professeures sur les réseaux sociaux. En effet, après la finale de la Can opposant le Maroc au Sénégal, une professeure a traité les Sénégalais « d’esclaves » à travers un commentaire sur Facebook devenu virale. L’institution a rapidement réagi pour exprimer ses excuses et prendre des mesures pour régler la situation.

Selon le communiqué publié par l’université, les propos en question ont été publiés à titre personnel par la professeur concernée, en dehors de tout cadre institutionnel. Cependant, l’Université Internationale de Casablanca a assumé sa responsabilité morale et a pris des mesures pour mettre fin à cette situation.

« Nous regrettons profondément l’impact que cette situation a pu avoir sur notre communauté et sur les personnes qui ont été choquées ou blessées par ces propos », lit-on dans le communiqué.

Poursuivant, l’université internationale de Casablanca informe l’opinion que la professeure concernée n’exerce plus aucune fonction au sein de l’établissement, suite à une décision prise après un examen rigoureux de la situation. Pour finir, L’Université dit réaffirmer son engagement envers le respect, la dignité humaine, la diversité et le vivre-ensemble, valeurs qui constituent le socle de son projet éducatif et annoncé qu’elle prendra des mesures pour prévenir toute situation similaire à l’avenir et pour garantir la continuité des activités dans un environnement serein et respectueux.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com