URGENT! Jeux Olympiques de l’e-sport: Le CIO annonce que cette édition sera organisée au Royaume d’Arabie saoudite

Le Comité International Olympique (CIO) a annoncé aujourd’hui s’être associé au Comité National Olympique (CNO) saoudien pour organiser les premiers Jeux Olympiques de l’e-sport en 2025 au Royaume d’Arabie saoudite. Cette nouvelle inédite fait suite à l’annonce faite récemment par le CIO selon laquelle la commission exécutive du CIO avait proposé la création de Jeux Olympiques de l’e-sport. La proposition sera présentée à la Session du CIO, qui se tiendra à la veille des Jeux Olympiques de Paris 2024.

L’Arabie saoudite va accueillir les premiers Jeux olympiques de l’e-sport en 2025, a annoncé vendredi 12 juillet le Comité international olympique. Ces derniers devraient s’y tenir régulièrement pendant 12 ans, ce qui permet au pays d’affirmer encore un peu plus sa place dans le sport mondial. Cette désignation, fruit de plusieurs mois de réflexion pour organiser un événement distinct des Jeux classiques, doit encore être avalisée par la 142e session du CIO, qui se tiendra les 23 et 24 juillet à Paris.

Le partenariat entre le CIO et le CNO saoudien durera 12 ans et des Jeux Olympiques de l’e-sport seront organisés régulièrement. “Nous avons beaucoup de chance de pouvoir travailler avec le CNO saoudien sur les Jeux Olympiques de l’e-sport, car il possède une grande expertise pour ne pas dire unique dans ce domaine avec toutes ses parties prenantes. Les Jeux Olympiques de l’e-sport bénéficieront grandement de cette expérience”, a indiqué Thomas Bach, président du CIO. “En nous associant au CNO saoudien, nous avons également veillé à ce que les valeurs olympiques soient respectées, notamment en ce qui concerne les titres des jeux au programme, la promotion de l’égalité des genres et l’engagement auprès du jeune public, lequel est friand d’e-sport.”

SAR le Prince Abdulaziz bin Turki Al Faisal, ministre des Sports et président du Comité olympique et paralympique d’Arabie saoudite, a déclaré : “L’Arabie saoudite est extrêmement enthousiaste à l’idée de s’associer au CIO et de contribuer à l’avènement d’une ère totalement nouvelle pour le sport international. Nous pensons que participer aux Jeux Olympiques est l’un des plus grands honneurs qu’un athlète puisse recevoir. Et nous sommes fiers de contribuer à écrire un nouveau chapitre de l’histoire olympique qui peut inspirer de nouveaux rêves et de nouvelles ambitions à des millions d’athlètes dans le monde entier.

En tant que tout premiers Jeux Olympiques de l’e-sport, il y a évidemment encore beaucoup à prendre en considération et à planifier avec le CIO, mais nous nous engageons à organiser un événement spécial qui respecte et célèbre les valeurs olympiques tout en saisissant audacieusement l’élan pour faire avancer l’e-sport avec la plateforme internationale que le sport et ses athlètes méritent.

Le monde entier sera invité à se joindre à nous en 2025 pour célébrer ensemble ce moment.