Urgent! Le DG de l’urbanisme Oumar Sow n’est décédé !

La faucheuse a encore frappé, le directeur général de l’urbanisme, Oumar Sow n’est plus! Il est décédé ce lundi suite à un malaise. Emporté en 2015 dans l’affaire Tobago, le directeur de l’Urbanisme et de l’architecture d’alors, Oumar Sow revient au poste 2 ans plus tard. Le président de la République Macky Sall a pris cette décision lors du Conseil des ministres du 6 juin 2018.

Le défunt, un géographe-urbaniste, est ainsi nommé Directeur général de l’Urbanisme et de l’Architecture au ministère du Renouveau urbain, de l’Habitat et du Cadre de Vie. Fervent, mouride témoigne ses proches, Oumar Sow était un modèle de discrétion dans l’administration sénégalaise. Malgré son rôle actif dans l’assistance sociale envers les nécessiteux, il faisait preuve d’une modestie et d’un anonymat exemplaires.

Propriétaire de la Bergerie Khadimou Rassoul, Oumar Sow était reconnu pour sa générosité et son engagement envers les plus démunis.

Rewmi présente ses condoléances à la famille éplorée.