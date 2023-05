Mimi Touré menace de saisir la justice pour menace et injures

L’ancienne collaboratrice de la coalition Benno Bokk Yakaar et du Parti de l’Alliance pour la République (APR) informe à l’opinion publique qu’il va saisir la saisir la justice pour injures et menaces car cela fait plusieurs jours qu’elle est victime de tels actes sur son compte et dans son téléphone. Une situation qui perdure depuis sa démission de la coalition Benno Bokk Yakaar.

Après un long moment de silence, Mimi Touré sort de son mutisme. Cette dernière informe la presse nationale et internationale que depuis qu’elle a exposé les détails du deal politique entre le Président Macky Sall et ses alliés du PDS qui se matérialisera lors du pseudo-dialogue co-organisé.

Elle se dit être victime de menaces et insultes sur son téléphone . Selon elle, la cause n’est rien d’autre que sa démission de Benno.

Elle confie que ceci ne l’ébranle pas d’un iota, et ne fait que renforcer sa détermination à lutter contre la régression de notre démocratie.

Par avance, cette dernière tiens le Président Macky Sall et ses alliés du PDS pour responsables de toute atteinte à son intégrité physique. Par la même occasion, elle a lancé un appel à tous les démocrates du pays à se mobiliser pour défendre la Constitution et les libertés démocratiques acquises à la sueur et au sang de nombreuses générations de sénégalais.