Urgent! Thiès : 50 millions en faux billets saisis par la gendarmerie

Les agents du Bureau des Investigations financières et de Lutte contre les Trafics illicites (BITIS) de la Direction des Enquêtes douanières ont saisi 50 millions de FCFA en faux billets à Thiès. La saisie a été effectuée cette semaine sur deux Sénégalais et un Gambien Ils ont été écroués pour association de malfaiteurs, tentative de contrefaçon et de mise en circulation de faux de banque.

Depuis fin 2022, Thiès est la zone où il y a plus de faux billets saisis. En l’espace de 5 mois, une valeur de plus de 4 milliards FCFA de faux billets a été saisie par les gendarmes de la Section de Recherche. D’après L’OBS, la dernière saisie a été effectuée cette semaine sur deux Sénégalais et un Gambien en possession de 50 millions FCFA en faux billets. Ils ont été écroués pour association de malfaiteurs, tentative de contrefaçon et de mise en circulation de faux billets de banque.

Les faussaires détenaient des fausses coupures de 5000 et 10000 FCFA. Avant cette saisie, le Bureau des investigations financières et de lutte contre les trafics illicites (Bitis) de la Direction des enquêtes douanières avait saisi, le 18 mars 2023, à Thiès aussi, une contrevaleur de 2 milliards FCFA.