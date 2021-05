USA: Joe Biden va-t-il réussir à fermer Guantanamo ?

Sur ce total, 9 attendent désormais d’être transférés, 12 sont poursuivis pour crimes de guerre dont Khalid Sheikh Mohammed, le cerveau présumé des attentats du 11-Septembre. Par ailleurs, 19 sont considérés comme trop dangereux pour être incarcérés dans un autre pays comme le rappelle Carol Rosenberg, grande spécialiste du dossier pour le New York Times.

Au point mort sous le mandat de Donald Trump, le débat autour de la fermeture de Guantanamo semble relancé aux États-Unis depuis l’élection de Joe Biden.

En avril, 24 sénateurs, essentiellement démocrates, ont adressé une lettre au président dans laquelle ils décrivent Guantanamo comme “un symbole d’injustice et de violations des droits de l’homme” et appellent à sa fermeture le plus rapidement possible.

La Maison Blanche a indiqué à plusieurs reprises être favorable à cette fermeture. Mais pour le moment, le nouveau président des États-Unis n’a pas fourni de détails pour réussir là où Barack Obama a échoué.

Joe Biden était vice-président quand Obama a ordonné la fermeture de Guantanamo, en janvier 2009. L’ancien locataire de la Maison Blanche voulait alors faire juger les prisonniers par des tribunaux civils. Mais la décision, très impopulaire, a été bloquée au Congrès par les Républicains.

Si Barack Obama n’est pas parvenu à faire fermer Guantanamo, il a considérablement réduit le nombre de personnes incarcérées puisqu’au moment de sa prise de fonction, 242 personnes y étaient emprisonnées. Pendant ses deux mandats, des dizaines de détenus ont ainsi été transférés vers des pays tiers après validation de la Commission de révision (PRB) de la présidence.

Ces libérations ont été interrompues sous la présidence de Donald Trump au cours de laquelle un seul prisonnier saoudien a été transféré vers son pays d’origine, en mai 2018.

Autre difficulté, depuis 2010, les États-Unis ont arrêté de renvoyer des prisonniers vers le Yémen alors qu’une grande partie des prisonniers de Guantanamo en sont originaires. Les autorités américaines craignent que le gouvernement ne soit incapable de surveiller ces hommes et de les empêcher de rejoindre les rangs de la branche locale d’Al-Qaïda.

Enfin, reste à régler le sort des 12 prisonniers encore dans le système judiciaire militaire. Six d’entre eux, dont Khalid Sheikh Mohammed, encourent la peine de mort. Mais leurs dossiers complexes avancent très lentement. Ils attendent toujours d’être jugés par une commission militaire, qui n’a émis que deux condamnations en deux décennies.

Au total, 779 hommes sont passés par Guantanamo depuis 2002, originaires de 19 pays, dont plus de la moitié du Yémen, mais aussi d’Afghanistan, d’Arabie saoudite, d’Égypte, du Pakistan, de Chine et de Russie.