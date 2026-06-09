Usage de chatons dans les pratiques mystiques: L’ADES hausse le ton et interpelle les autorités

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A l’occasion du combat de lutte opposant les lutteurs Boy Niang de l’écurie Pikine à Oumar Kane alias Reug Reug de l’écurie Thiaroye organisé par le promoteur Makane Mbengue, il a été constaté avec regret et consternation, l’utilisation de chatons à des fins mystiques par le lutteur Reug Reug. Cet acte de maltraitance et de dérive autoritaire envers les chatons n’est que la énième pratique mystique regrettable lors des combats de lutte, une atteinte grave au bien- être des animaux. Selon les membres de l’Alliance des écologistes du Sénégal (ADES), ces pratiques sociétales bafouent le droit international, la dignité et le bien-être des animaux.

« Se considérant comme maitres et possesseurs de ces êtres non humains, ils pensent avoir droit de vie et de mort sur eux, un passe-droit, pour continuer à les maltraiter sans sanctions, ni punitions, malgré la réglementation en vigueur », a regretté Baye Salla Mar le président de l’Alliance dans un communiqué. Il pointe la responsabilité de l’Etat en matière de protection des animaux et de la diversité biologique « face à des droits universels et inaliénables

Les droits de protection du vivant sont universels et inaliénables. »

Selon lui, personne ne doute de l’existence d’un arsenal juridique en matière de protection des animaux dans ce pays. « Malheureusement, malgré la ratification des nombreuses Conventions sur la diversité biologique, malgré l’existence de textes réglementaires en vigueur et de lois encadrant strictement la détention, l’utilisation et les mauvais traitements infligés aux animaux, ces dérives mortifères continuent chaque jour au vu et au su de tout le monde sans sanction ni condamnation. »

L’ADES condamne l’usage de chatons à des fins mystiques lors du combat Reug Reug vs Boy Niang 2 » et invite l’ensemble des fédérations sportives à prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin à l’usage des animaux à des fins mystiques lors des évènements sportifs. Et de demander à la Direction des parcs nationaux le déploiement d’équipes de prévention et de surveillance, de contrôle et d’intervention à l’occasion des manifestations sportives, au même titre que la Police et la brigade des Sapeurs-pompiers.