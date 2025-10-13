Utilisation d’une image sexiste lors d’un match de Navétane : Le ministère des sports condamne l’acte

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le ministère de la jeunesse et des sports a condamné, ce lundi, avec la plus grande fermeté l’utilisation d’une affiche à caractère sexiste et dégradant envers la femme lors d’un match de Navétane à Pikine.

Cette affiche a été jugée contraire aux valeurs fondamentales du sport, fondées sur le respect, la dignité et l’égalité entre les citoyens par les services de Khady Diène Gaye.

Le ministère considère, ainsi, que ce comportement qui constitue une « atteinte grave » à l’éthique et à la morale porte préjudice à l’image même de la jeunesse sénégalaise et annonce qu’il prendra toutes les dispositions nécessaires, en collaboration avec les autorités sportives compétentes, pour éviter que de tels agissements ne se reproduisent dans les stades.

Le ministère des sports rappelle, dans son communiqué, à l’ensemble des acteurs du mouvement sportif la nécessité de préserver la discipline, l’éthique et la morale dans toutes les activités sportives. Il appelle également les structures organisatrices à une vigilance accrue dans la mise en œuvre et le respect strict des règles établies.

Pour finir, Khady Diène Gaye se dit engagée à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les comportements inappropriés dans les stades et promouvoir une culture de respect et de dignité dans le sport.

À noter que cette affiche mettant en scène une femme en plein ébat sexuel a été rigoureusement dénoncée par les organisations de défense des droits des femmes.

EL HADJI MODY DIOP