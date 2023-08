Vagues de soutiens à Idrissa Seck: Et le Saloum vira à l’orange…

Idrissa Seck, leader du parti Rewmi et candidat à la Présidentielle de 2024 a le vent en poupe dans le Saloum ( région de Kaolack, notamment). Après le soutien de l’ancien député libéral et Président du mouvement « And Suxaali Sine Saloum And Ak Sénégal », El Hadji Malick Guèye, les femmes et jeunes de la dite structure viennent d’adhérer à la cause de l’ex-PM. Adja Binta Gningue, Présidente des Femmes du mouvement « And Suxaali Sine Saloum And Ak Sénégal » et ancienne Secrétaire Générale des Femmes libérales de Kaolack, se dit disposée à soutenir le candidat du parti Rewmi. Le Président des Jeunes, Lamine Sokhna, lui aussi, a embauché la même trompette qu’elle. Ce qui nous pousse, ainsi, à dire qu’Idy est en roue libre dans le Saloum.

