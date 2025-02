VELINGARA: Un Gambien arrêté par la Police

Partager Facebook

Des éléments du poste de Police de la Direction de la Police de l’Air et des Frontières (DPAF) de Médina-Mary, dans le département de Vélingara, ont arrêté un Gambien qui exploitait illégalement un min-forage et un verger sur le territoire sénégalais.

En janvier 2024, ils avaient saisi sur ce même site, une machine de forage, remise par la suite à la Douane, et ordonné au Gambien, l’arrêt des travaux. Environ un an auparavant, le même individu avait été sommé par les policiers, d’arrêter les travaux de construction d’une clôture sur un premier site, en terre sénégalaise, non loin de son village, Gambisssara, qu’il occupe toujours d’ailleurs.

Sur le nouveau site qu’il a décidé d’occuper illégalement, malgré l’injonction des éléments de la DPAF de Médina-Mary, l’année dernière, les policiers ont constaté, qu’en plus du mini-forage, il a construit un abreuvoir pour son bétail et planté plus de 500 arbres fruitiers, composés entre autres, de manguiers, de goyaviers, de papayers, de citronniers. Ils ont aussi relevé que le Gambien était détenteur d’une Carte nationale d’identité du Sénégal, établie le 18 juin 2017, sur laquelle est mentionné « né en 1952 à Sambardé », un village de la commune de Badion, situé à la frontière avec la Gambie.

Le Maire de la commune de Kandia, M. El Hadj Malick Dia, et plusieurs conseillers municipaux ont déclaré que le Conseil municipal n’a délivré aucune autorisation d’affectation de terres à un citoyen gambien à la frontière. Les policiers et leur hiérarchie ont ouvert une enquête pour déterminer les conditions dans lesquelles ce Gambien a obtenu la CNI du Sénégal, et les raisons de son entêtement à occuper illégalement des sites en terre sénégalaise. Car, selon des informations recueillies par les policiers, il disposerait d’une « autorisation officielle », délivrée, en dehors du conseil municipal de Kandia. Ce qui supposerait une éventuelle complicité dans l’administration.

Un autre Gambien, détenteur d’une CNI Sénégalaise occupe le plus tranquillement du monde, avec sa famille, un site à la frontière, contre toute impunité, depuis 2019. Il y a enterré son père, décédé en avril 2019, et l’un de ses parents, en octobre 2021, malgré l’opposition de la Police sénégalaise. On ignore si d’autres enterrements ont eu lieu sur les lieux.

Face à ces défis contre l’Etat du Sénégal, les populations de la zone de Médina-Mary réclament le retrait et l’annulation purs et simple, des CNI délivrées à ces Gambiens indélicats, à défaut de les déguerpir des lieux ou de les arrêter, pour leur faire appliquer la loi dans toute sa rigueur.

ROSITA MENDY