Venezuela : Nicolas Maduro capturé par les forces spéciales américaines

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Venezuela n’a plus de Président. En effet, le Président américain Donald Trump vient d’annoncer sur son réseau social Truth que Nicolas Maduro a été « capturé et exfiltré » du Venezuela, confirmant également les frappes américaines menées cette nuit sur la capitale Caracas.

« Les États-Unis ont mené une attaque à grande échelle contre le Venezuela et son Président Nicolas Maduro qui a été capturé et exfiltré avec son épouse hors du pays. Cette opération s’est déroulée avec le département de la justice américaine », a déclaré Donald Trump.