Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
1767445089334

Venezuela : Nicolas Maduro capturé par les forces spéciales américaines

3 janvier 2026 Actualité

Venezuela n’a plus de Président. En effet, le Président américain Donald Trump vient d’annoncer sur son réseau social Truth que Nicolas Maduro a été « capturé et exfiltré » du Venezuela, confirmant également les frappes américaines menées cette nuit sur la capitale Caracas.


« Les États-Unis ont mené une attaque à grande échelle contre le Venezuela et son Président Nicolas Maduro qui a été capturé et exfiltré avec son épouse hors du pays. Cette opération s’est déroulée avec le département de la justice américaine », a déclaré Donald Trump.

Tags

Vérifier aussi

Accident à Matam : 18 victimes annoncées dans une collision

Accident sur la RN2 à Sakal : Trois blessés graves enregistrés

Selon des informations relayées par Seneweb, un grave accident de la circulation s’est produit sur …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved