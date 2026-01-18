Victoire du Sénégal : Bassirou Diomaye Faye déclare la journée de demain chômée et payée et félicite les Lions

Partager Facebook

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a adressé ses félicitations chaleureuses aux Lions de la Teranga suite à leur victoire en finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Dans un message émouvant, il a salué la performance exceptionnelle de l’équipe nationale, qui a hissé les couleurs du Sénégal au sommet du football africain.

« En leur remettant le drapeau national, nous leur avions confié une mission. Ils l’ont brillamment accomplie, au terme d’un match épique, en hissant les couleurs du Sénégal au sommet du football africain », a déclaré le Président Faye. Il a souligné que cette victoire est le fruit de l’effort collectif, de la résilience et de la foi en l’excellence de l’équipe.

Le Chef de l’État a également rendu hommage aux joueurs pour leur courage, leur discipline et leur solidarité face à l’adversité et à la pression immense qui pesait sur leurs épaules. « Face à l’adversité et sous une pression immense, vous avez livré un combat héroïque, fait de courage, de discipline et de solidarité », a-t-il ajouté.

Le Président Faye a conclu son message en exprimant sa fierté et sa reconnaissance envers les Lions de la Teranga, qui ont inscrit cette génération dans l’histoire sportive de l’Afrique. « Merci, Gaïndés ! Le Sénégal est fier de vous et vous sera toujours reconnaissant », a-t-il déclaré.

Par ailleurs et parallèlement à ce message de félicitations, Bassirou Diomaye Faye a déclaré la journée de demain chômée et payée en récompense au deuxième sacre du Sénégal en coupe d’Afrique.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com