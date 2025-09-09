Victoire du Sénégal face à la RDC : La réaction du Président Diomaye Faye

Réagissant à la victoire du Sénégal face à la RDC, le Président Bassirou Diomaye Faye a affirmé que les lions ont tenu leur promesse faite ce matin. Le chef de l’État a, cependant, invité tout le monde à rester concentré jusqu’au bout tout en soulignant la fierté du peuple sénégalais à l’endroit de la sélection nationale.

Voici sa déclaration intégrale

Ils nous l’avaient promis ce matin, ils l’ont fait !

Avec courage et discipline, nos Lions sont allés chercher une victoire précieuse au Congo, rendant fier tout un peuple.

Mais le travail n’est pas fini. Restons concentrés et unis derrière eux pour franchir les deux dernières étapes et offrir au Sénégal une nouvelle qualification à la Coupe du monde.

En avant, Lions !

Le pays tout entier croit en vous.🇸🇳