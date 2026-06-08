Viol sur 28 fillettes à Touba : le maître coranique Serigne Khadim Mbacké condamné à 20 ans de réclusion criminelle

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La chambre criminelle du tribunal de grande instance de Diourbel a jugé ce lundi le maître coranique Serigne Khadim Mbacké en audience spéciale. L’accusé a rejeté catégoriquement les faits de viols et de pédophilie sur 28 fillettes, dont 27 de ses élèves. Lors des débats d’audience, les victimes présentes à la barre ont maintenu leurs déclarations faites lors de l’enquête et de l’instruction.

Mais le maître coranique a persisté dans ses dénégations en invoquant un complot contre sa personne. Pour lui, certains n’acceptaient pas le fait qu’il dirigeât la prière au niveau de la mosquée. Serigne Khadim Mbacké a accusé une dame plus âgée que lui d’avoir orchestré cette cabale, dit-il, parce qu’il avait rejeté ses avances.

Les avocats des parties civiles, dont Me Michel Mahécor Diouf, Me François Senghor, Me Elias Sy et Me Serigne Diongue, ont estimé que les faits sont établis, en réclamant des sanctions sévères contre l’accusé. Cependant, Me Cheikh Sy, avocat de la défense, a plaidé l’acquittement.

Dans son réquisitoire, l’avocat général a requis 20 ans de réclusion criminelle. Dans son délibéré, la chambre criminelle a reconnu l’accusé coupable de tous les faits qui lui sont reprochés. Il a été condamné à la peine requise par le ministère public. Seneweb reviendra en détail sur le procès.