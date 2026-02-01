Uploader By Gse7en
Violence lors du face-à-face entre boy Dakar et Petit Baye Fall : La FSL condamne et annonce des sanctions appropriées

1 février 2026

La Fédération Sénégalaise de Lutte (FSL) a publié un communiqué pour condamner fermement l’acte de violence survenu le 30 janvier lors du face-à-face entre Petit Baye Fall et Boy Dakar, prévu pour s’affronter le 07 février. La FSL rappelle que ce type d’événement est une activité promotionnelle et non un combat, et que tout acte de violence constitue une violation des règles et de l’éthique sportive.

Poursuivant, l’instance dirigeante de la lutte sénégalaise annonce que le dossier est pris en charge en procédure d’extrême urgence par les instances disciplinaires compétentes, et que des sanctions appropriées pourraient être prononcées.

Pour finir, la Fédération appelle l’ensemble des acteurs à faire preuve de responsabilité et de retenue, afin que la lutte demeure une fête du sport et de la culture sénégalaise. « La violence n’a pas sa place dans l’arène », conclut le communiqué.

