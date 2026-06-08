Violences après un match de football : plusieurs interpellations, un adolescent évacué à l’hôpital de Thiès

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Plusieurs personnes interpellées, un adolescent blessé pris en charge dans une structure sanitaire. C’est le bilan d’une altercation survenue entre de jeunes joueurs à l’issue d’un match de football, qui a fini par dégénérer en affrontement dans un quartier de Thiès.

L’incident impliquant plusieurs jeunes s’est produit au quartier Carrière de Thiès à la suite d’un match de football opposant des adolescents âgés de 12 à 16 ans, venus de Randouléne.

Après le coup de sifflet final, les antagonistes ont regagné leurs quartiers respectifs. Mais plus tard après, le jeune blessé se serait rendu à Randouléne pour poursuivre le conflit. Une nouvelle bagarre aurait alors éclaté entre lui et deux autres adolescents. Il aurait subi plusieurs blessures graves.

Les deux jeunes mis en cause ont été interpellés. Une troisième personne aurait également été arrêtée pour s’être, selon certaines sources, interposée lors de l’intervention des forces de défense et de sécurité. La victime a été évacuée au niveau d’une structure sanitaire de Thiès.