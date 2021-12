Violences dans la Lutte : Papa Sow et Siteu en sursis après leurs auditions

Les deux adversaires de dimanche dernier ont joué les prolongations de leur combat devant la Commission règlement et discipline du Comité national de gestion (Cng) de lutte. Accompagnés de leurs managers et présidents d’écurie Papa Sow et Siteu ont été longuement cuisinés, hier mercredi, par le président de la Commission règlement et discipline.

Les deux lutteurs ont répondu à la convocation de ladite Commission du Cng et chacun a donné sa version des faits. En attendant l’audition de Gora Sock prévu ce jeudi, la Commission règlement de discipline va transmettre son rapport au bureau du Cng qui devrait se réunir lundi prochain pour prendre des décisions.

Pour rappel le Comité National de Gestion de la lutte avait précisé que « toutes les parties prenantes ont été convoquées par ladite commission pour faire la lumière sur les incidents » qui ont causé l’annulation du combat de Siteu-Papa Sow. Par ailleurs, l’institution indiqué qu’il « n’exclut pas de saisir la justice pour poursuivre les acteurs d’actes vandalismes et les dégradations perpétrés sur l’infrastructure sportive. » Le Comité dirigé par Ibrahima Sene rappelle ainsi son « attachement à la préservation de l’arène nationale à la non violence et au fair-play », indique le communique du CNG, invitant tous les acteurs à la vigilance et à l’apaisement.