Viols : Benjamin Mendy reconnu non-coupable

Ce vendredi 13 janvier 2023, le procès de Benjamin Mendy a connu son premier dénouement. Le joueur de Manchester City est reconnu non-coupable de six viols pour lesquels il était accusé.

Pour Benjamin Mendy, l’heure est sans doute au soulagement, pour le moment du moins. Comme le rapporte RTL, l’ancien international tricolore “a été déclaré non-coupable ce vendredi 13 janvier de six viols et une agression sexuelle par un jury populaire au Royaume-Uni”. Il faut cependant préciser que les membres de ce jury ne sont pas parvenus à se prononcer “sur deux autres accusations de viols et une tentative de viols”.

Le champion du Monde 2018 a donc loin d’en avoir fini avec la justice britannique. RMC fait ainsi savoir qu’un nouveau procès aura lieu à la fin du mois de juin prochain afin que toute la lumière soit faite sur les points non élucidés de l’affaire.

Un nouveau procès déjà programmé en juin 2023

Dans la foulée du verdict, Manchester City a réagi par la voix d’un communiqué officiel. “Le Manchester City FC prend acte du verdict rendu aujourd’hui par le Chester Crown Court, dans lequel un jury a déclaré Benjamin Mendy non coupable de sept chefs d’accusation. Le jury est suspendu pour deux chefs d’accusation et le procès est maintenant terminé. Étant donné qu’il existe des questions ouvertes liées à cette affaire, le Club n’est pas en mesure de commenter davantage pour le moment”, se contente de commenter le club mancunien.

À noter enfin que Louis Saha Matturie, rabatteur présumé de Benjamin Mendy, est lui reconnu non-coupable de trois viols. Cet homme de 41 ans devra cependant lui aussi subir un nouveau procès puisque “puisque le jury a échoué à rendre un verdict sur plusieurs chefs d’accusation”, précise RMC.

La dernière apparition de Benjamin Mendy sur un terrain de football remonte au 15 aout 2021 lors d’une défaite des Sky Blues sur la pelouse de Tottenham (1-0).