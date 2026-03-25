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Vision Sénégal 2050 : L’Espagne mise 118 milliards de francs CFA sur son « partenaire prioritaire

25 mars 2026 Actualité

L’Espagne renforce ses liens avec le Sénégal à travers un nouvel accord-cadre de partenariat pays couvrant la période 2026-2030. Cette initiative a été annoncée à l’occasion de la visite officielle du président Diomaye Faye, lors de laquelle le gouvernement espagnol, dirigé par le Premier ministre Pedro Sánchez, a confirmé son engagement en faveur du développement du Sénégal.

 

Dans le cadre d’une alliance entre pays jusqu’à 2030, l’Espagne va augmenter son aide financière jusqu’à 180 millions d’euros. Des fonds qui iront financer des secteurs comme celui de l’eau, de l’agriculture, de l’éducation ou encore de la formation professionnelle. Cela représente environ 50 millions de plus que l’aide consentie jusqu’alors.

À l’heure actuelle, la Chambre de commerce espagnole a déjà mis en place un programme de formations professionnelles pour les jeunes comme alternative à l’immigration irrégulière. Avec ce nouvel accord, le gouvernement espagnol entend soutenir le programme de développement « Vision Sénégal 2050 ».

Madrid entend bien renforcer sa coopération avec Dakar. En bonne partie car l’Espagne a besoin du Sénégal pour surveiller ses côtes d’où partent une bonne partie des migrants qui tentent de rejoindre l’archipel des Canaries.

D’ailleurs,  Bassirou Diomaye Faye sera reçu ce mercredi 25 mars dans la salle la plus prestigieuse du Palais d’Orient de Madrid, en présence du roi Philippe VI.  Une rencontre qui doit resserrer les liens politiques et économiques bilatéraux.


 

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