Visite de Diomaye Faye en Espagne : la jeunesse de Pastef boycotte le président

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Le Président Bassirou Diomaye Faye effectue, à partir de ce mardi, une visite officielle de 72 heures en Espagne. Le Chef de l’Etat répond à une invitation du Roi Felipe VI.

Pour ce voyage en terre espagnole, le Président Diomaye devra faire sans les jeunes de Pastef, selon des médias. En effet, informe Les Échos, la Jeunesse patriotique/Espagne, dont le coordonnateur national est Ngagne Demba Touré, appelle ses membres à ne pas participer aux activités présidentielles, estimant que le Président s’écarte de la ligne politique du parti.

Ce boycott est perçu comme un signe de la brouille entre Diomaye Faye et son Premier ministre, Ousmane Sonko, figure centrale de Pastef.