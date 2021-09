Dans le cadre de la prochaine visite du chef de l’Etat à Touba prévue ce samedi, le khalife général des mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou, a mis en garde contre toute tentative d’actes de sabotage à l’encontre de son hôte.

Ceux qui se préparaient à accueillir le chef de l’Etat Macky Sall avec des brassards rouges ou des huées, peuvent déchanter. Et pour cause hier, le khalife générale des mourides a fait une déclaration par le biais de son porte-parole, Serigne Bassirou Abdou Khadre, à traves laquelle il interdit à toute personne, au niveau du périmètre de la cité religieuse, de fomenter un quelconque acte de sabotage lors de la visite, samedi, de son hôte de marque.

A l’occasion de cette visite, le khalife général va inaugurer le nouvel hôpital de Touba, en compagnie de Macky Sall. En outre, l’élection communale de Touba n’a pas été laissée en rade. A ce sujet, le khalife a renouvelé sa confiance à Serigne Sidy Abdou Lahad Mbacké pour ce qui est de l’établissement de la liste de conseillers.

Dans ce registre, il est interdit toute activité politique ou des manifestations dans la ville sainte de Touba. Enfin Serigne Mountakha Mbacké a prohibé dans la cité religieuse, l’érection des dos d’ânes pour des personnes non habilitées. Non sans ordonner leur élimination dans les plus brefs délais.