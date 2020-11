Visite technique: Le délai prorogé

Le ministre des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement a enlevé une épine des pieds des conducteurs de véhicules. Ces derniers avaient toujours la peur au ventre de croiser les policiers et gendarmes pour défaut de visite technique. Une grande partie des véhicules circulant à Dakar n’a plus de visite technique valide à cause de la fermeture du centre, à cause de la pandémie à coronavirus. Eh bien, ils peuvent désormais circuler sans soucis. Le ministre Mansour Faye a pris un arrêté pour proroger la durée de validité des visites expirées. Il écrit dans l’arrêté que toutes les durées de validité du contrôle technique des véhicules automobiles devant expirer pendant l’année 2020 sont prorogées jusqu’au 31 décembre 2020. Toutefois, les propriétaires des véhicules sont tenus d’assurer un entretien correct des véhicules. Cependant, les forces de sécurité sont tenues de mettre en fourrière tout véhicule dont l’état technique constitue une menace pour la sécurité de ses occupants.