Visites techniques : la Tutelle annonce la mise en place de bancs mobiles mi-avril

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Le ministère des Transports terrestres et aériens annonce la mise en place, à partir de la mi-avril 2026, de bancs mobiles pour les visites techniques dans plusieurs régions du pays. Une démarche qui vise à rapprocher les services et d’établir le dialogue avec les transporteurs lit-on à travers un communiqué parvenu à la rédaction de Rewmi. Selon la note, cette mesure vise à faciliter le contrôle des véhicules, notamment les minicars concernés par l’opération de rappel en cours, sans exiger leur déplacement à Dakar.

« En réponse aux préoccupations du secteur, un comité ad hoc sera également installé. Il regroupera les services de l’État, les syndicats et les professionnels du transport, avec pour mission d’examiner des questions clés telles que les contrôles routiers, la circulation nocturne des transports publics et la concurrence, y compris celle des acteurs informels »selon le communiqué. Et d’ajouter : « À travers ces initiatives, les autorités entendent concilier exigences de sécurité routière et réalités opérationnelles, tout en renforçant le dialogue avec les acteurs du transport. »