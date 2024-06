Vol en réunion à Medina Fall : Quatre (04) malfaiteurs amputent les doigts de leur victime

Attrait à la barre du tribunal de Thiès, P. Nd âgé de 19 ans, est ainsi poursuivi pour associations de malfaiteurs, vol en réunion commis avec usage d’armes et violences. Ses trois acolytes ayant pris la fuite et n’ayant pas été mentionnés dans l’enquête de la police. En effet, les faits remontent au 23 mai 2020 vers les coups de 20 h à Thiès (Médina Fall), nous dit Le Grand Panel.