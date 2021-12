Wally Seck et Sidy Diop se tirent pour concert à Kaolack, ce Samedi

La guerre de tiraillement continue entre Wally Seck et Sidy Diop car chacun avez prévu d’organiser un concert dans la ville de Kaolack ce samedi. Mais le préfet a décidé de valider l’un et d’interdire l’autre.

La dualité entre les deux chanteurs Wally Seck et Sidy Diop se confirment de jour en jour. En effet, ce samedi chacun avait décider d’organiser son concert dans la même ville, ce qui pourrait virer à la violence. Sur ce le concert de Sidy Diop dénommé » Saloum Bercy » a été interdit par le préfet de Kaolack.

L’autorité préfectorale a pris cette décision pour non respect du délai de dépôt, mais également pour parer à toute menace de troubles à l’ordre public. En cause, le préfet a mentionné dans son communiqué, une volonté manifeste de s’opposer au concert de Wally Ballago Seck dénommé » Bercy Saloum », prévu le samedi 11 décembre…

Sur son document, le préfet base sa décision sur « le non respect du délai de dépôt de la déclaration et des conditions de formes », sur le concert de Wally Seck et menaces de troubles à l’ordre public.