Wally Seck transféré au Pool judiciaire Financier

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Arrêté par la Division des Investigations Criminelles (DIC), Wally Seck vient d’être conduit au Pool Judiciaire Financier (PJF). Il fera face au juge d’instruction du premier cabinet.

L’artiste-chanteur est cité dans un rapport de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) qui a mis en lumière des transactions financières suspectes à hauteur de 5,5 milliards de francs CFA, impliquant plusieurs personnalités dont le fils de l’ancien Président Macky Sall.

D’ailleurs, plusieurs personnes supposées impliquées dans cette affaire ont été déjà placées sous mandat de dépôt. C’est le cas du fils de l’ancien Premier ministre Amadou Ba et de son chauffeur.

Le sort de Wally Seck est désormais entre les mains du juge d’instruction.

El HADJI MODY DIOP