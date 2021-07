Waly Seck: Les avocats expliquent les motifs du retrait de la plainte

Wally Seck a instruit ses avocats à retirer sa plainte contre le prêcheur Imam Makhtar Sarr. D’après le collectif de ses avocats constitué de Me Abdou Dialy Kane, Me Bamba Cissé, Me Alioune Badara Fall et Me Souleymane Soumaré, Wally a pris cette décision suite aux instructions de guides religieux.

Faisant suite aux instructions de son guide religieux depuis Touba, aux interventions d’autres autorités religieuses, coutumières et politiques, et en concertation avec ses conseils soussignés, le sieur Wally Ballago SECK a décidé d’abords de retirer la plainte pour injures publiques, diffamation, mise en danger de la vie d’autrui, violences et voies de fait, déposée à la brigade de recherche de la gendarmerie le 06 février 2021 contre différentes personnes; ensuite de retirer la citation directe pour diffamation contre les sieurs Makhtar SARR et Jupiter DIAGNE dont l’audience était initialement prévue le 11 Août 2021 au Tribunal Correctionnel de Dakar.

En conséquence, ladite citation ne fera pas l’objet d’un enrôlement. Au demeurant, le sieur Wally Ballago SECK s’est senti heurté par des propos attentatoires à sa dignité d’homme, de musulman, et réaffirme son attachement aux valeurs qui constituent le ciment de la société Sénégalaise, toutes obédiences confondues.