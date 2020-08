Windows 10 20H2 : les fichiers ISO du nouveau système en téléchargement

Microsoft a mis à disposition les fichiers d’installation de la prochaine version de Windows 10 attendue pour cet automne, mais il y a peu de changements à attendre.

Comme à son habitude Microsoft va mettre à disposition une seconde version de Windows 10 cette année. Si elle ne sera diffusée que cet automne pour le grand public il est déjà possible de la tester par le biais du programme Windows Insider. Les testeurs volontaires ont aujourd’hui accès aux fichiers d’installation.

Sur la page de téléchargement des versions Preview réservées aux insiders on trouve maintenant plusieurs versions de Windows 10. Celle dont il est question aujourd’hui est “Windows 10 Insider Preview (Beta Channel) – Build 19042”. Ce sera la première à changer de nom une fois diffusée au grand public. Microsoft inaugure en effet une nouvelle numérotation avec cette version, abandonnant les 1909 ou 2004 avec les chiffres de l’année et du mois, pour 20H2, c’est à dire les chiffres de l’année suivi de H1 pour la première version de l’année ou H2 pour la seconde.

Comme l’année dernière cette déclinaison n’est pas vraiment une vraie nouvelle version majeure mais plutôt un pack d’optimisation. Il y aura toutefois quelques nouveautés qui vont s’activer lors de l’arrivée de la mise à jour. Les plus notables concernent le look rafraichi du menu démarrer et l’intégration par défaut du nouveau navigateur Edge qui utilise le moteur de rendu Chromium, une version proche de celle du concurrent Google Chrome.

Les fichiers ISO sont à télécharger sur cette page en se connectant à l’aide de son compte Microsoft. Il faut toutefois être inscrit en tant que testeur Windows Insider et disposer d’un ordinateur de test ou d’une machine virtuelle installée sur son PC principal. Bien que basée sur la même version que Windows 10 2004, Windows 10 20H2 n’est pas encore considérée comme une version stable.