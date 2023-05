Yankhoba Diatara : «Pourquoi j’avais un véhicule de location»

L’ex-ministre des Sports Yankhoba Diatara est accusé d’avoir loué un véhicule de fonction pour 200 millions de FCFA.

Il s’explique : « Quand je suis arrivé au Ministère des Sports, le jour même de la passation de service, Matar Ba est parti avec le véhicule. Quand j’ai demandé, il a dit que c’est un véhicule qui lui a été prêté par la Présidence. J’ai alors contacté un prestataire public connu qui loue à tous les ministères afin qu’il mette un véhicule à ma disposition. J’ai écrit également à la Présidence pour demander à ce qu’on m’autorise à acheter un véhicule et jusqu’à mon départ, je n’ai pas eu de retour. »

Il ajoute : « C’est vrai que le Président de la République, dans sa nouvelle orientation, avait interdit l’achat des véhicules pour certaines entités publiques. Mais nous, on pouvait demander exceptionnellement pour qu’on nous l’autorise et c’est ce que j’avais fait. Je n’ai pas eu de retour du secrétariat général de la Présidence. Donc, c’est avec ce véhicule loué que j’ai fonctionné avant que le Chef de l’Etat nous achète des véhicules. Ce sont des berlines, les Audi pour la ville. Mais le ministère des Sports, c’est le terrain, les déplacements. En plus, j’avais une obligation qui était de délivrer les chantiers en cours, raison pour laquelle on me voyait partout au Sénégal. Un autre élément, j’ai trouvé que le Ministère des Sports n’avait aucun équipement. Tous les véhicules sont à l’épave. »

Il rembobine : « C’est dans le document de passation avec le Premier Ministre que j’ai, par ailleurs, saisi pour le renouvellement des véhicules. Peut-être qu’il va réagir, puisque que c’est lui qui assure l’intérim. Mais il saura que le ministère des Sports n’a pas de voiture. Je n’ai pas d’ailleurs manqué de le signaler au premier Ministre lors de la passation. Je lui ai dit, ‘‘monsieur le Ministre, il faut que vous revoyiez les conditions de travail des ministres’’. Ce sont des observations en tant que commis de l’Etat car j’ai été maire. Souvent, il y a des décisions qui sont prises pour des soucis d’efficacité et il peut y avoir des contre-effets. Ce ne sont pas les véhicules du ministère, c’est le parc qu’on loue pour les mettre à l’intérieur. C’est la facture globale. Ce n’est pas le véhicule du Ministre. C’est le parc. Nous, on loue. Souvent, on va à l’intérieur du pays et on n’a pas de voitures pour les conseillers et les directeurs. C’est ce qui s’est accumulé durant la période du mois de septembre jusqu’à la fin de ma mission. Demain, si le Président nomme un nouveau ministre des Sports, il louera une voiture. »