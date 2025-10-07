Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
Participation de la Ministre Yassine Fall au 1er Sommet Coree Afrique

Yassine Fall : « aucun crime de sang ne sera pardonné »

7 octobre 2025 Actualité

En visite ce matin à la prison de Rebeuss, la ministre de la Justice, Yassine Fall, a livré un message ferme dans le contexte actuel de reddition des comptes et des suites des récentes manifestations.

Selon elle, certains actes ne peuvent faire l’objet d’aucune indulgence :

🔹 « Les crimes de sang,
🔹 les atteintes graves à l’intégrité physique ou à la vie,
🔹 ainsi que les actes de prévarication sur les deniers publics,
ne sauraient bénéficier d’aucune indulgence », a-t-elle déclaré sans détour.

Elle ajoute : « Si la justice doit être humaine et réparatrice, elle doit aussi être ferme et sans complaisance face à la transgression des valeurs fondamentales de notre société. »


Un message qui s’inscrit dans la volonté affichée par les autorités, de concilier fermeté, justice et responsabilité.

Vérifier aussi

Screenshot 20251006 1409072

Désengorgement des prisons : L’annonce forte de Yassine Fall

La ministre de la justice a effectué un déplacement, ce lundi, à la prison de …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved