Yassine Fall : « aucun crime de sang ne sera pardonné »

En visite ce matin à la prison de Rebeuss, la ministre de la Justice, Yassine Fall, a livré un message ferme dans le contexte actuel de reddition des comptes et des suites des récentes manifestations.
Selon elle, certains actes ne peuvent faire l’objet d’aucune indulgence :
🔹 « Les crimes de sang,
🔹 les atteintes graves à l’intégrité physique ou à la vie,
🔹 ainsi que les actes de prévarication sur les deniers publics,
ne sauraient bénéficier d’aucune indulgence », a-t-elle déclaré sans détour.
Elle ajoute : « Si la justice doit être humaine et réparatrice, elle doit aussi être ferme et sans complaisance face à la transgression des valeurs fondamentales de notre société. »
Un message qui s’inscrit dans la volonté affichée par les autorités, de concilier fermeté, justice et responsabilité.