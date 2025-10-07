Yassine Fall : « aucun crime de sang ne sera pardonné »

En visite ce matin à la prison de Rebeuss, la ministre de la Justice, Yassine Fall, a livré un message ferme dans le contexte actuel de reddition des comptes et des suites des récentes manifestations.

Selon elle, certains actes ne peuvent faire l’objet d’aucune indulgence :

🔹 « Les crimes de sang,

🔹 les atteintes graves à l’intégrité physique ou à la vie,

🔹 ainsi que les actes de prévarication sur les deniers publics,

ne sauraient bénéficier d’aucune indulgence », a-t-elle déclaré sans détour.

Elle ajoute : « Si la justice doit être humaine et réparatrice, elle doit aussi être ferme et sans complaisance face à la transgression des valeurs fondamentales de notre société. »

Un message qui s’inscrit dans la volonté affichée par les autorités, de concilier fermeté, justice et responsabilité.