Yeumbeul: Des agresseurs brandissent leur machette contre l’arrestation d’un bandit

N’eût été la bravoure et la ténacité des policiers du commissariat de Yeumbeul, un gang d’agresseurs aurait commis l’irréparable. En effet, ayant dépouillé un chauffeur de taxi et un technicien de l’UCG, ces bandits ont opposé une farouche résistance aux hommes du commissaire Sall qui voulaient les arrêter. S’opposant aux policiers, les cinq agresseurs ont brandi leur machette et usé d’une pompe asphyxiante, selon des informations exclusives de Seneweb.