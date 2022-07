«Yewwi-Wallu»: La seule opposition ; Sonko persiste et signe

En meeting à Louga, le leader de Pastef et tête de liste nationale de Yewwi a réitéré ses propos selon lesquelles l’inter coalition Yewwi-Wallu est la seule opposition crédible.

Ousmane Sonko ne lâche pas les autres coalitions de l’opposition. En meeting ce week–end dans le département de Mbacké, le leadeur de Pastef/Les Patriotes, Ousmane Sonko, a fait une révélation de taille soutenant que hormis l’intercoalition Wallu-Yewwi, toutes les autres 6 listes en lice sont parrainées par le Président de la République Macky Sall. «Plusieurs candidats se réclament de l’opposition. Mais ils ne sont pas des opposants. Macky Sall a créé des listes parallèles à qui, il a donné des parrains et de l’argent pour affaiblir l’opposition», a dévoilé Ousmane Sonko.

Des propos qu’il a réitérés à Louga devant une foule nombreuse venue à son accueil. « Je répète mes propos. Plusieurs partis qui s’autoproclament opposants sont financés par Macky Sall pour diminuer la force de l’opposition. Une opposition qui passe tout son temps à critiquer Ousmane Sonko n’en est pas une », rembobine-t-il. Avant d’ajouter : « il faut savoir encaisser et souffrir », conseille-t-il. «Je répète: l’’inter–coalition Yaw–Wallu est la seule opposition.

Les autres listes sont créées par Macky Sall». Sur son audience avec le Président Bissau Guinéen Umaro Sissoco Emballo à propos qu’il accepterait les résultats du scrutin au soir du 31 juillet, Ousmane Sonko déclare que cette polémique est alimentée afin de préparer le vol du résultat des élections législatives. « Je n’ai jamais parlé d’élections avec Emballo. Ceci n’est qu’une manœuvre pour légitimer le vol du résultat des élections mais c’est peine perdue », recadre-t-il. Pour rappel, il a été rapporté dans la presse qu’Ousmane Sonko avait promis d’accepter les résultats qui seront issus des prochaines échéances.

Pape Djibril Fall se lave à grande eau

Dans un entretien accordé à Seneweb, le candidat des élections législatives du 31 juillet, sous la bannière de la coalition “Les Serviteurs” se lave à grande eau. « Je me bats d’abord et exclusivement contre la majorité en place. En tant que membre de l’opposition, notre seul et unique adversaire reste le parti et la coalition qui le porte au pouvoir.

Nulle autre formation ou coalition politique ancrée dans l’opposition, puisse-t-elle avoir une ligne de conduite différente de la nôtre, ne saurait l’être”. “Notre souhait reste cependant une large victoire de l’opposition au soir du 31 juillet 2022. Nous réitérons encore une fois notre fort ancrage dans l’opposition sénégalaise et travaillons vaillamment à avoir une majorité confortable à l’Assemblée”.