Ziguinchor : Bassirou Diomaye Faye en visite chez la famille d’Ousmane Sonko

À la suite de sa visite du chantier de l’aéroport de Ziguinchor, le Président de la République a effectué une visite de courtoisie à la maison familiale du Premier ministre Ousmane Sonko.

Le Chef de l’État s’y est entretenu avec la mère de ce dernier, Mme Mame Khady Ngom, dans une atmosphère empreinte de respect, de simplicité et de chaleur humaine.

À cette occasion, Mme Mame Khady Ngom a réitéré ses prières pour le succès du projet de transformation porté par le Président de la République et le Premier ministre, au service du Sénégal et du bien-être des populations.

Ce moment d’échanges a permis de rappeler l’affection, l’estime mutuelle et l’attachement profond qui unissent le Président de la République et son hôte, dans le respect des valeurs culturelles, familiales et spirituelles qui fondent la cohésion nationale.