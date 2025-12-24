Ziguinchor : Le Président Diomaye rend une visite de courtoisie à l’archevêque Jean-Baptiste Valter Manga

Partager Facebook

En cette veille de la fête de la Nativité, le Président de la République a effectué une visite de courtoisie à l’Archevêque de Ziguinchor, Jean-Baptiste Valter Manga, dans un moment à forte portée humaine, spirituelle et symbolique.

Le séjour du Chef de l’État en Casamance durant cette période particulière du mois de décembre a été salué par l’Archevêque comme un signe fort à l’endroit de la communauté chrétienne. Il a également magnifié la tournée présidentielle en cours, en soulignant la démarche de proximité engagée, faite d’écoute, de respect et de présence effective auprès des populations. Réaffirmant l’engagement constant de l’Église dans le processus de paix, il s’est réjoui des efforts déployés à travers le Plan Diomaye pour la Casamance, tout en exprimant la disponibilité de l’institution ecclésiale à accompagner cette dynamique par l’action et la prière.

Le Président de la République a, pour sa part, rappelé que sa conception de la gouvernance repose sur le dialogue sincère avec toutes les forces morales et spirituelles du pays. Il a salué le rôle déterminant de l’Église dans la recherche de la paix, de la cohésion sociale et du vivre-ensemble, affirmant compter sur ses conseils avisés et ses prières dans ce chantier exigeant.

Convaincu de l’énorme potentiel humain, économique et culturel de la Casamance, le Chef de l’État a souligné que la libération des énergies locales passe nécessairement par une paix durable et partagée. C’est dans cet esprit que, dès le début de son mandat, il a engagé le Plan Diomaye pour la Casamance, tout en reconnaissant que, malgré les progrès enregistrés, des efforts importants restent à fournir. Il a réitéré sa volonté d’accompagner l’Église et l’ensemble des acteurs engagés dans cette quête commune.

Cette rencontre, empreinte de fraternité et d’espérance, traduit une convergence de vues autour d’un objectif essentiel : bâtir, ensemble, une Casamance apaisée, porteuse de développement, de justice et d’avenir pour toutes ses populations.