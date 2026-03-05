Zone des Niayes : Les producteurs se radicalisent et déversent leurs produits sur la route

Les producteurs de la zone des Niayes passent à l’acte. Ces derniers dénoncent l’ineffectivité des mesures annoncées pour soutenir la commercialisation des produits horticoles, alors que les petits producteurs peinent à écouler oignons, pommes de terre et carottes.

Après des semaines passées à alerter sur leur situation, ils ont déversé ce jeudi le trop-plein de produits. Des sacs de carottes, de pommes de terre, d’oignons entre autres gisant sur l’asphalte. Des centaines de producteurs qui ont crié sur tous les toits leur courroux.

Ce, afin de faire faire comprendre ce qu’ils vivent au quotidien à cause d’une concurrence déloyale. Mais aussi à cause de la mévente, due à une inondation délibérée du marché par les importations de l’agrobusiness. Mbaye Ndoye rapporte que les maraîchers ont décidé de boycotter définitivement toutes les réunions de l’Agence de régulation des marchés (Arm). Ils exigent désormais de traiter directement avec le ministre du Commerce et de l’Industrie. Selon eux, l’absence d’organisation efficace du marché et le laisser-faire des autorités face aux importations massives menacent directement la survie de la filière horticole nationale et la souveraineté alimentaire du pays.

Par dizaines, ils comptent bien revenir si les promesses faites par le gouvernement ne sont pas respectées. Les horticulteurs de la zone des Niayes sollicitent l’intervention urgente de l’État pour faciliter l’écoulement de leurs récoltes.

Les acteurs du secteur estiment que « le calendrier actuel de régulation du marché ne correspond pas au rythme des récoltes sur le terrain. Ils espèrent un accompagnement technique et administratif de la part des autorités pour sécuriser leurs revenus et garantir l’approvisionnement des consommateurs sénégalais.