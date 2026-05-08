🔴 [ DIRECT] « Bloc Matinale Avec Sylvie FAYE

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La SICAP SA franchit un nouveau cap !

Ce mercredi 06 mai 2026 marque le démarrage officiel des activités de l'usine de béton prêt à l’emploi et de fabrication de briques de la SICAP SA.

Une première commande de béton a été produite et livrée avec succès à un client, grâce à nos camions toupies.

Présent sur site, le Directeur général, Mouhamadou Moctar MAGASSOUBA, a salué le travail remarquable des équipes et les a encouragées à poursuivre sur cette dynamique d’excellence.

La SICAP SA confirme ainsi sa volonté d’innover et de bâtir durablement pour le Sénégal.

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8 mai 2026 Vidéo

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