04 Avril 2022: Dr Annette Seck Ndiaye offre l’honneur à la population de Sédhiou

Comme convenu dans le calendrier républicain, le 62e anniversaire de l’accession du Sénégal ) la souveraineté internationale a été célébrée aujourd’hui sur toute l’étendue du territoire national sous le thème » Forces de défense et de sécurité et résilience nationale » et la région de Sédhiou n’a pas été une exception. La fête du 04 Avril a été bel et bien célébrée sous la présence du gouverneur et de la présidente du Conseil Départemental de Sédhiou Dr Annette Seck Ndiaye ainsi que d’autres personnalités.

La célébration de la fête de l’indépendance marquant la 62e année de l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale a été bien effective sur toute l’étendue du territoire nationale. A Sédhiou, la journée a été célébrée sur l’esplanade de la Gouvernance de Sédhiou sous la présence effective de la présidente du Conseil départemental Dr Annette Seck Ndiaye qui n’a pas manqué de dévoiler toute sa satisfaction.

Prenant part à la cérémonie de défilé, Dr Annette Seck Ndiaye a félicité les forces de défense et de sécurité qui sont toujours au service de la nation. Le thème du jour est une parfaite illustration d’où le chef de l’Etat Macky Sall les rend un vibrant hommage. Dans une cérémonie sobre mais pleine d’ardeur patriotique, nos braves forces armées nous ont gratifiés d’un défilé inouï aux pas et au rythme du Courage, dû » diom » et du » fayda » sénégalais témoigne la présidente du conseil départementale.

En tant que Présidente du Conseil départemental de Sédhiou, je suis restée admirative et fière de notre cher et grand pays mais aussi reconnaissante de tous les sacrifices consentis par nos compatriotes de tous bords pour garantir la sécurité de notre pays et hisser nos drapeaux au sommet de la Gloire dans un élan de résilience totale » laisse-t-elle souffler.

Après des encouragements et remerciements, elle se dit fière de participer au défilé de ce matin à l’occasion du 62e anniversaire de la fête de notre indépendance à Sédhiou.